Flu comemora terminar ano sem jogadores no departamento médico

Sem vaga na Libertadores e com um jejum de 10 partidas sem vitória, o Fluminense encontrou um motivo de festejos neste fim de ano: terminar a temporada sem nenhum jogador no departamento médico. Ninguém precisou cancelar as férias para ficar nas Laranjeiras fazendo tratamento.

Além disso, o Fluminense comemora que apenas nove jogadores sofreram lesões musculares e que o tempo de recuperação deles foi de apenas 17,9 dias. "Essa temporada foi incomum para o Fluminense pois muitas viagens, foi um período bastante desgastante para o elenco. Mas mesmo assim conseguimos fechar com números em termos de lesões melhor do que o ano passado", afirmou o coordenador do departamento médico tricolor, Douglas Santos.

A lesão muscular mais grave foi do goleiro Diego Cavalieri, que ficou 79 dias em tratamento, mas que terminou o ano em campo e fazendo os trabalhos específicos da posição normalmente. Da mesma forma, o zagueiro Renato Chaves, que teve uma fratura na fíbula da perna direita, passou à preparação física antes do fim da temporada.