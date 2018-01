Flu confia na parceria Felipe e Abel O meia Felipe se apresentou nesta segunda-feira ao Fluminense como o principal reforço do elenco para 2005. E, além do apoio do torcedores, que lotaram o salão nobre das Laranjeiras para recebê-lo, o novo camisa 10 foi recebido festivamente pelo técnico Abel Braga, com quem já trabalhou no Flamengo. Juntos no Flamengo, Felipe e Abel Braga conquistaram o título do Campeonato Carioca e o vice-campeonato da Copa do Brasil, ambos no primeiro semestre de 2004. A ordem, então, é repetir a performance no Fluminense. "Sem dúvida. Sempre que atuei com o Abel conquistei títulos e agora não vai ser diferente", declarou Felipe, que acredita em uma equipe mais forte nesta temporada. "A diretoria está dando uma boa estrutura para os atletas e os reforços que estão chegando são de qualidade." Em seu breve contato com a torcida, durante a entrevista coletiva concedida nas Laranjeiras, Felipe cometeu uma gafe. No momento em que falava sobre as contratações para 2005, ele se referiu ao Flamengo, seu ex-clube, em vez do Fluminense. Mas foi rápido nas desculpas - mesmo assim, levou algumas vaias. "Independente dos novos reforços, acho que o Flamengo está fortalecido. Desculpe, perdão, o Fluminense está fortalecido e acredito que o grupo vai fazer um bom Carioca", disse o jogador. Reforço - No dia em apresentou Felipe, a diretoria do Fluminense anunciou a contratação do volante Preto Casagrande, que foi campeão brasileiro com o Santos em 2004. Ele chega nesta terça-feira às Laranjeiras para fazer os exames médicos. "Não cheguei a um acordo salarial com o Santos e vi também que a diretoria tricolor é bem séria. O clube tem estrutura, a torcida é maravilhosa e tem condições de brigar por títulos em 2005", disse Preto Casagrande. O volante Xavier, do Vitória, deve ser o próximo reforço do Fluminense.