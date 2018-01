Flu consegue mudar jogo para Maracanã Depois de muita discussão entre as diretorias de Fluminense e Madureira, o jogo das duas equipes pela primeira rodada do Campeonato Carioca, domingo, poderá ser no Maracanã - o local marcado anteriormente era em Conselheiro Galvão. O presidente do Madureira, Elias Duba, concordou com a mudança por causa do apelo da partida, já o Flu deverá promover a estréia do meia Ramon e do atacante Edmundo. "Só faltam alguns detalhes, mas acho que não vai ter problema. Acho melhor o jogo ser no Maracanã por medida de segurança", afirmou Elias Duba. Anteriormente, o dirigente só aceitava a troca de local caso o Madureira recebesse a renda integral da partida, exigência com a qual o Fluminense não concordava. O problema a que se referiu o dirigente do Madureira é o fato de Flamengo e Botafogo serem contrários à mudança. "Começou a esculhambação. Somos contra a troca de estádio. É uma afronta ao regulamento", afirmou o presidente botafoguense, Bebeto de Freitas. Já os flamenguistas, que estão no mesmo grupo que o Fluminense, se dizem prejudicados tecnicamente com a alteração.