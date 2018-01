Flu contrata dois e espera Felipe O Fluminense conseguiu informar os nomes dos dois primeiros reforços para a temporada de 2005: o meia Marquinhos, ex-PSV Heindhoven, e o lateral-esquerdo Leandro Eugênio, que estava no Loreken, da Bélgica. Além das contratações, a diretoria do clube renovou o contrato do lateral-esquerdo Leonardo Moura. "Estou bastante animado em atuar no Fluminense, com certeza, não vou decepcionar", disse Marquinhos, de 22 anos. Ele foi revelado no São Paulo e aos 18 anos se transferiu para o PSV, onde atuou até 2004. "Tenho quatros meses para mostrar o meu valor para depois poder pensar na minha renovação. Sou daquela geração do Kaká e do Júlio Batista." Já Leandro Eugênio retorna ao futebol carioca, após a passagem pela Bélgica. O jogador também atuou pelo Botafogo e Flamengo. Após as duas primeiras contratações, a diretoria tricolor está empenhada em acertar a vinda do próximo reforço: o meia Felipe, ex-Flamengo. Entre o jogador e a diretoria está tudo praticamente acertado, mas ainda faltam detalhes para o negócio ser oficialmente concretizado, o que deve acontecer nesta quinta. Apresentação - A apresentação do elenco Tricolor está prevista para a manhã desta quinta-feira. E a partir de sexta, até terça-feira, todos os jogadores realizarão exames médicos em uma clínica especializada em cardiologia na zona sul. Na tarde de terça, a delegação viajará para a Granja Comary, em Teresópolis, região serrana, onde fará a pré-temporada até o dia 22, véspera da estréia no Campeonato Carioca, contra o Madureira.