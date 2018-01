Flu contrata Juninho, ex-Atlético-MG O Fluminense acertou nesta quarta-feira a contratação do meia Juninho, ex-Atlético-MG, por empréstimo até o fim de 2005 e o valor do passe fixado em US$ 2 milhões (R$ 5,4 milhões). O jogador, de 22 anos, se apresentará nesta quinta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), região serrana, local da pré-temporada. Ele, que atuou na seleção brasileira sub-20, na qual se sagrou campeã mundial em 2003, vai formar o meio-de-campo com Felipe e Preto Casagrande. O técnico Abel Braga ficou feliz com a concretização da negociação com Juninho, mas acha que a equipe precisa de mais quatro reforços. O ataque é o setor que mais preocupa o treinador. "Tenho pleno convicção de que o Fluminense terá um bom ano. Mas ainda está faltando alguns nomes. Temos uma parceria boa e, dentro de sua possibilidade, vai formar uma equipe forte", declarou Braga.