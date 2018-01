Flu contrata mais dois: Roger e André Luiz O Fluminense não desistiu de formar uma equipe forte para a disputa da temporada 2004. Nesta quinta-feira, a diretoria acertou a contratação do meia Roger, de 25 anos, que estava no Benfica. O clube português concordou em emprestar o jogador pagando 50% do salário (US$ 100 mil). Ele chega ao Rio nesta sexta-feira e será apresentado aos torcedores antes do clássico com o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Carioca. Além de Roger, o Tricolor também anunciou o acerto com o lateral-esquerdo André Luiz, cujos direitos federativos pertencem ao Paris Saint-Germain. Ambos ficam no Fluminense até o fim de 2004. Mas a vinda de Roger não foi uma negociação fácil. Além de convencerem os portugueses do empréstimo, os dirigentes do Fluminense tiveram de negociar o pagamento da dívida que o clube tem com o jogador. O valor, algo em torno de US$ 600 mil, será pago de forma parcelada. Revelado pelo Fluminense, esta será a terceira passagem do jogador pelo clube, onde conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro, em 1999. Ele deixou o Tricolor no fim de 2000, mas acabou voltando seis meses depois, após sua primeira passagem pelo Benfica. Em 2002, retornou para Portugal depois de brigar com os dirigentes cariocas por causa do atraso dos salários. A estréia de Roger e André Luiz deve ocorrer contra o Caxias-SC, na quarta-feira, em Joinville, na estréia do Fluminense na Copa do Brasil. O time do Fluminense já havia contratado Edmundo e Ramon e o lateral-direito Leonardo Moura, além de ter renovado o contrato do atacante Romário.