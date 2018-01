Flu contrata o veterano Jorginho O lateral-direito e tetracampeão mundial Jorginho, de 37 anos, é o mais novo reforço do Fluminense, e se apresentou nesta sexta-feira ao técnico Oswaldo de Oliveira. O jogador, que estava sem clube, assinou contrato de um ano, e pretende reeditar no Tricolor a dupla vitoriosa que formou com o atacante Bismarck no Kashima Antlers (Japão). Os dois conquistaram o bicampeonato japonês (1996 e 1998) e a Copa do Imperador (1997). A última equipe de Jorginho foi o Vasco, mas durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador foi afastado pelo presidente do clube, Eurico Miranda, sob a acusação de liderar uma ameaça de greve. O atleta entrou na Justiça contra o clube vascaíno exigindo o pagamento dos salários atrasados. Ele explicou que o problema é que o contrato era verbal e, por isso, não tem como provar a dívida.