Flu contrata Oswaldo de Oliveira Oswaldo de Oliveira é o novo técnico do Fluminense, em substituição a Valdir Espinosa demitido recentemente. A diretoria do clube confirmou, hoje, no meio da tarde, a contratação do treinador, que fechou contrato até dezembro deste ano. Junto com o treinador virão para o Tricolor quatro profissionais de sua confiança para compor a comissão técnica. Oswaldo se apresenta ao clube, nesta terça-feira, às 10h30, no salão nobre do Fluminense.