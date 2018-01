Flu contrata Sorato e pega Fla-PI Romário, Magno Alves e Roni deixaram o Fluminense recentemente. O artilheiro do Carioca, Fábio Bala, ainda não renovou contrato. Contando apenas com os atacantes Ademílson e Marcelo no elenco, a diretoria tricolor sonha com a contratação de Edmundo. Por enquanto, o único reforço foi apresentado nesta terça-feira: Sorato, ex-Vasco e Botafogo, que estava no Madureira. Porém, ele não entra em campo nesta quarta-feira contra o Flamengo-PI, às 19h15, no Maracanã, pela Copa do Brasil. ?Com a saída do Romário, o Fluminense ficou sem um jogador de área e essa é a minha principal característica", afirmou Sorato, que assinou contrato até o fim do ano. O atacante disse estar muito feliz por voltar a atuar em um clube de tradição no futebol brasileiro. Em relação a Edmundo, o vice-presidente do Fluminense, Marcelo Penha, se reuniu na segunda-feira à noite com o jogador, durante uma pelada organizada pelo técnico do Tricolor, Renato Gaúcho. ?Foi um encontro casual e falamos pouco sobre negócios. Mas saí satisfeito", disse o vice-presidente do clube, Marcelo Penha. Para obter a classificação às oitavas-de-final da competição, o Fluminense pode até perder por 1 a 0, vantagem obtida com a vitória por 2 a 1, no jogo de ida. Por causa disso, Renato vai poupar os meias Djair, Alex Oliveira e Carlos Alberto. Marciel, Zada e Leo Inácio serão os respectivos substitutos. O zagueiro Zé Carlos cumpre suspensão e dá lugar ao jovem Rodolfo. No treino desta terça-feira, Renato conversou durante 40 minutos com os jogadores e discutiu com o meia Fernando Diniz. O jogador entrou em campo de chinelos, alegando dores no tornozelo e dizendo que não treinaria. A atitude contrariou o técnico. Ambos não quiseram comentar o ocorrido e Marcelo Penha já admite negociar o atleta.