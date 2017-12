Flu corre para recuperar contundidos Os médicos do Fluminense continuam trabalhando intensamente para tentar garantir a escalação do zagueiro Rodolfo e do meia Carlos Alberto, na partida com o Juventude, domingo, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores recuperam-se de problemas musculares e não querem desfalcar a equipe em um momento tão decisivo para o Tricolor. Basta um empate para os cariocas escaparem do rebaixamento. "Ainda não sei se eles vão atuar. É uma corrida contra o tempo. Ambos querem jogar por causa da situação, mas são contusões que demandam uma análise mais demorada", afirmou o médico Michel Simoni. Segundo ele, o treino de sexta-feira será decisivo para a escalação dos dois atletas. Mas já adiantou que, caso entrem em campo, ambos não devem estar em suas completas condições físicas. O atacante Romário, porém, está completamente recuperado da pancada na coxa e garantiu sua presença na partida. Hoje, ele não compareceu ao treinamento nas Laranjeiras, mas ligou para avisar que realizaria o trabalho de sempre com o preparador físico, Armando Marcial, e seu fisioterapeuta particular, Fernando Lima, numa clínica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Para o técnico Renato Gaúcho, Romário será de suma importância no jogo com o Juventude. Principalmente para evitar que os jovens jogadores do elenco se abatam com a necessidade de, pelo menos, empatar a partida. "Ele tem experiência e pode passar isso ao grupo. Sem contar o perigo que representa aos zagueiros adversários", afirmou o treinador.