Flu, criticado, encara Friburguense O empate com o Volta Redonda, pelo Campeonato Estadual, gerou críticas ao time do Fluminense sobre uma eventual falta de humildade dos jogadores depois das boas vitórias sobre Flamengo e Madureira. Nesta quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Friburguense, às 20h30, no Estádio Eduardo Guinle, podendo mostrar que a equipe não desmerece os adversários. O técnico Renato Gaúcho reuniu nesta terça-feira o elenco por cerca de 40 minutos e cobrou mais postura dentro de campo. O treinador falou de ?salto-alto" e ressaltou que o time não pode ser displicente como na partida contra o Volta Redonda. Apesar do péssimo desempenho neste confronto, o treinador deve repetir a mesma formação. Mas quem não tem boas lembranças do Estádio Eduardo Guinle é o atacante Romário. Ele se contundiu por duas vezes na panturrilha na época em que atuava pelo Flamengo. A primeira, em 1998, acabou tirando o craque da Copa do Mundo da França. A segunda, em 1999, o impediou de participar da decisão do Estadual, contra o Vasco.