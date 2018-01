Flu dá a maior goleada na Copa SP O Fluminense conseguiu a maior goleada da 35ª Copa São Paulo de Juniores ao massacrar o Cachoeiro, do Espírito Santo, por 7 a 0, nesta quarta-feira à tarde, em Taboão da Serra, pela segunda rodada de classificação. Mas a ampla goleada não pode ser creditada somente ao futebol dos cariocas, que enfrentaram um time medíocre e mais vazado na competição com 12 gols. Neste mesmo Grupo M, o Atlético-PR venceu o Taboão, por 3 a 0. A liderança é dividida por Fluminense e Atlético, com quatro pontos. Até agora nenhum clube antecipou sua vaga à segunda fase, que contará apenas com o primeiro colocado de cada grupo. Outras goleadas chamaram a atenção como do Corinthians Alagoano sobre o Internacional-RS, por 5 a 2, pelo Grupo O que é liderado pelo time da casa, o Santo André, que chegou aos seis pontos depois de vencer o Atlético Sorocaba, por 1 a 0. O Cruzeiro confirmou seu favoritismo ao golear o Cefama, pelo Grupo K, por 4 a 0. Outro time mineiro que se deu bem foi o América que enfiou 6 a 0 no Independente, em Limeira, pelo Grupo H. No Come-Fogo, tradicional clássico de Ribeirão Preto, o Comercial levou a melhor sobre o Botafogo vencendo por 2 a 0. Dois jogos completam a rodada esta noite (07), pelo Grupo D: Sãocarlense x Barra e Desportiva-ES x Palmeiras. Eis os resultados desta tarde: Grupo C - Paulínia Primavera-SP 0 x 0 São Caetano-SP Santa Inês-MA 1 x 1 Paraná Clube-PR Grupo E - Serra Negra Serra Negra-SP 2 x 1 Náutico-PE Confiança-SE 0 x 1 Guarani-SP Grupo G - Leme Lemense-SP 1 x 2 XV de Piracicaba-SP Vitória-BA 0 x 0 Coritiba-PR Grupo H - Limeira Independente 0 x 6 América-MG Estudante-PB 0 x 3 Grêmio-RS Grupo I - Mococa Radium-SP 0 x 5 CFA/Rio Claro-SP Atlético-MG 2 x 2 Portuguesa-SP Grupo J - Ribeirão Preto Unit-MG 1 x 1 Cuiabá-MS Botafogo-SP 1 x 2 Comercial-SP Grupo K - Osasco ECO-SP 1 x 3 Juventus-SP Cefama-MA 0 x 4 Cruzeiro-MG Grupo L - Americana Rio Branco-SP 1 x 1 Brasiliense-SP Palmas-TO 0 x 1 Ponte Preta-SP Grupo M - Taboão da Serra Taboão 0 x 3 Atlético-PR Cachoeiro-ES 0 x 7 Fluminense-RJ Grupo N - Suzano Ecus 2 x 1 Criciúma-SC Fluminense-PI 0 x 6 São Paulo-SP Grupo O - Santo André Santo André-SP 1 x 0 Atlético Sorocaba-SP Corinthians-AL 5 x 2 Internacional-RS Grupo P - São Vicente São Vicente-SP 3 x 2 Internacional de Limeira-SP Avaí-SC 2 x 3 Botafogo-RJ Grupo Q - São Paulo Força-SP 3 x 0 Juventus-AC São Gonçalo-RN 2 x 0 Nacional-SP Grupo R - Lençóis Paulista Lençoense-SP 2 x 1 Marília-SP Bahia-BA 0 x 0 Goiás-GO Grupo S - Jundiaí Paulista-SP 2 x 1 Figueirense-SC Angra-RJ 1 x 2 Corinthians-SP Grupo T - Bauru Noroeste-SP 4 x 0 Cene-MA Iraty-PR 2 x 1 Juventude-SC