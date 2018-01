Flu dá ultimato para o meia Roger A diretoria do Fluminense dará, nos próximos dias, um ultimato ao meia Roger: ou ele atua no octogonal do Campeonato Estadual ou então será liberado. Os dirigentes querem que o jogador cumpra o contrato. O vice-presidente de Futebol do Tricolor, Marcelo Penha, disse que o clube quer um acordo, mas não descarta uma rescisão unilateral do contrato, arcando com as conseqüências. Já Roger disse que gostaria de jogar, mas quer o cumprimento das promessas da diretoria. "Um profissional gosta de atuar, mas quero os meus direitos. Não adianta esse bate-boca. Vou esperar virem falar comigo", afirmou o jogador. Ele disse que irá esperar até o fim do seu contrato e que se nada for resolvido, retornará ao Benfica (Portugal).