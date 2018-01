Flu dá vitória de presente a Romário No dia em que Romário comemorou seu 37º aniversário, o Fluminense venceu o Bangu por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca. Apesar da má atuação, o Tricolor conseguiu o triunfo de presente para seu principal jogador, que ainda se recupera de uma contusão na coxa direita. Enquanto Romário jantava com sua família, o lateral-direito Jancarlos e o meia Carlos Alberto se esforçavam em campo após de desembarcarem no início da tarde do Uruguai, onde disputaram o Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira. Os dois foram bem e ajudaram na vitória do Fluminense. O primeiro gol foi marcado pelo estreante Ademílson, logo aos 15 minutos, em um chute da entrada da grande área. Mas o Fluminense não conseguiu aproveitar a vantagem e foi pressionado pelo Bangu, que só não empatou por causa da deficiência de seus jogadores na hora de concluir. Após suportar a pressão do Bangu, o Fluminense assegurou a sua primeira vitória na competição, com um gol de pênalti marcado por Carlos Alberto, aos 29 minutos. O Bangu ainda descontou, também em uma cobrança de pênalti, com o meia Leozinho aos 44. Na próxima rodada, o Fluminense faz clássico com o Vasco e o Bangu atua contra o Volta Redonda. Outros resultados da rodada do Carioca - O Madureira derrotou o Olaria por 1 a 0, na Rua Bariri. Ficha técnica: Fluminense - Kléber; Jancarlos, César, Zé Carlos e Jadílson; Marcão, Augusto, Leonardo Inácio (Alex Oliveira) e Zada (Carlos Alberto); Ademílson (Eduardo) e Fábio Bala. Técnico - Renato Gaúcho. Bangu - Brás; Marquinhos, Cleberson, Naílton e William; China, Luís Renato (Alexandre), Hélder (Jeferson) e Leozinho; Fabiano (Júlio César) e João Rodrigo. Técnico - Tita. Gols - Ademílson, aos 15 do primeiro tempo; Carlos Alberto, aos 29, e Leozinho, aos 44 minutos da segunda etapa. Árbitro - Edílson Soares da Silva. Cartão amarelo - Luís Renato, Marcão, Augusto, Leozinho, Hélder e China. Renda e público - Não divulgados Local - Moça Bonita.