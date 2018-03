Flu defende invencibilidade de seis jogos O Fluminense defende neste sábado contra o Atlético-MG, às 16h, no Estádio Independência, uma invencibilidade de seis jogos no Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 10º colocação na tabela, com 13 pontos, e está próximo dos líderes. Uma nova vitória manterá o ânimo dos jogadores e a confiança do técnico Renato Gaúcho. O treinador, inclusive, ressaltou que o Fluminense está próximo da formação atual. Mas não deixou de reclamar da falta de atacantes no clube. Ele está ansioso pelo possível retorno do craque Romário. O presidente da empresa de planos de saúde que patrocina o Tricolor já teve um primeiro encontro com o procurador do jogador, Luisinho Moraes, e a negociação está bem adiantada. Como a partida acontece fora de casa e a pressão adversária será inevitável, Renato optou por um esquema mais defensivo: o 3-6-1. Além disso, ele quer aproveitar o momento de crise do Atlético-MG para conseguir a vitória. O time mineiro foi eliminado da Copa do Brasil e não vence um jogo do Brasileiro desde a quinta rodada. Renato também destacou o talento do zagueiro Rodolfo, que vem se destacando na zaga tricolor. Na última partida, contra o Figueirense, ele marcou dois dos três gols da equipe. O treinador chegou a dizer que o jogador será convocado para a seleção brasileira olímpica. No meio-de-campo, o Fluminense conta com o retorno do volante Marcão e do meia Lopes. Ambos cumpriram suspensão na partida contra o Figueirense.