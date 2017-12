Flu definido para pegar Corinthians O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, não tem muito o que fazer para tentar esconder a escalação da equipe para o confronto contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu. Com oito desfalques, entre eles o meia Roger, contundido, e um elenco reduzido, o treinador não teve alternativa e praticamente definiu nesta quinta-feira o time que vai entrar em campo. A goleada dos titulares sobre os reservas, por 5 a 2, nesta quinta, nas Laranjeiras, agradou a Gama, que ainda sonha com a conquista de uma vaga na Copa Sul-Americana - classificam-se do 5.º ao 9.º colocado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o 10.º, com 56 pontos - dois a menos que a Ponte Preta (9.º lugar). "Chegou a hora de voltarmos a vencer. Para se classificar à Sul-Americana, a equipe tem que começar no Pacaembu a obter bons resultados", declarou Gama, que espera ver seu time marcando forte e saindo rápido para o ataque. O Fluminense vai enfrentar o Corinthians com Fernando Henrique; Leonardo Moura, Antonio Carlos, Zé Carlos e Victor Boleta; Marcão, Marciel, Juca e Alan ; Alessandro e Alex.