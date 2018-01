Flu deposita esperanças em time jovem Desde que assumiu o comando da equipe do Fluminense, o técnico Robertinho só perdeu duas partidas, pelo Campeonato Estadual, ambas clássicos. Ele foi derrotado pelo Flamengo, por 2 a 1, e para o Vasco, por 1 a 0. O treinador considerou o fato como sendo normal e destacou os jovens jogadores que estão sendo lançados. "Estamos reformulando o elenco e o que mais me preocupa é o coletivo e nesse aspecto eles estão correspondendo", afirmou Robertinho. O treinador elogiou a atuação dos jovens jogadores como os meias Alan e Andrezinho, nesses jogos. "Perdemos muitas chances contra o Vasco e enfrentamos um Flamengo com o time titular", afirmou. Robertinho disse que os jogadores estão demonstrando muita maturidade, mas frisou que o time precisa de reforços. O meio-de-campo pode ser o principal problema, principalmente, se o meia Roger não ficar na equipe. Para essa posição de armador, o treinador não tem outra opção, já que Yan continua machucado.