Flu derrota o Inter e deixa a lanterna Na sua estréia com a camisa do Fluminense, o atacante Sorato marcou dois gols e ajudou o Tricolor a conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2003 e tirá-lo da lanterna da tabela. O time carioca derrotou o Internacional, por 3 a 1, no Maracanã, impedindo que a equipe gaúcha voltasse à liderança da competição. O Fluminense iniciou a partida disposto a conquistar sua primeira vitória. Logo aos 3 minutos, o meia Carlos Alberto recebeu dentro da área e chutou na trave. No rebote, Sorato abriu o marcador. O Tricolor continuou pressionando e ampliou aos 26. O lateral-esquerdo Jadílson cruzou e Sorato, novamente, marcou para o time carioca. O Internacional parecia ter sentido os dois gols e não conseguia organizar jogadas de ataque. Enquanto isso, o Fluminense tocava bem a bola e continua assustando o adversário. Mas, aos 44 minutos, o atacante André entrou na área tricolor e se chocou com o zagueiro César. O árbitro Heber Roberto Lopes optou pela marcação do pênalti. O mesmo André cobrou e descontou para a equipe gaúcha. Logo no início do segundo tempo, o zagueiro Fernando Cardoso recebeu cartão vermelho. A expulsão desarticulou o Internacional e atrapalhou uma possível reação do time gaúcho. O Fluminense administrava o marcador e procurava segurar o ímpeto colorado. No final da partida, André teve ótima oportunidade para empatar, mas o goleiro Kleber conseguiu salvar. Foi aí que brilhou a estrela de Lopes. O jogador, que não teve boa passagem pelo Flamengo, finalmente mostrou o futebol que apresentou no Palmeiras recentemente. Primeiro, ele chutou no travessão. Depois, aos 41 minutos, aproveitou passe de Carlos Alberto e deu números finais ao jogo. Ficha Técnica - Fluminense 3 x 1 Internacional. Gols - Sorato aos 3 e 26 e André aos 45 minutos do primeiro tempo. Lopes aos 41 do segundo tempo. Fluminense - Kleber; Jancarlos, César, Rodolfo e Jadílson; Marciel, Djair (Lopes), Zada e Carlos Alberto; Sorato (Eduardo) e Ademílson (Fábio Bala). Técnico - Renato Gaúcho. Internacional - Clemer; Wilson, Fernando Cardoso e Vinícius; Gavilán, Clayton, Geninho (Leandro Martins) e Diego (Nilmar); Edu Silva, André e Daniel Carvalho. Juiz - Heber Roberto Lopes (Fifa - PR) Cartão amarelo - Carlos Alberto, Geninho, Fernando Cardoso, Zada, César, André e Marciel. Cartão vermelho - Fernando Cardoso Renda - R$ 42.913,00 Público - 4.679 pagantes Local - Maracanã, RJ. classificação