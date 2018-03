Flu desiste da contratação de Lugão O Fluminense desistiu hoje da contratação do goleiro Lugão, ex-Volta Redonda, por causa de uma miorcadite, inflamação no músculo do coração. Mas, de acordo com o presidente do clube Roberto Horcades, o Tricolor fez um acordo "filosófico" com o Nova Iguaçu, que detém o vínculo contratual do atleta, e irá custear seu tratamento. Durante a realização dos exames para a contratação de Lugão, uma arritmia cardíaca foi diagnosticada. Após avaliações específicas, constatou-se a miocardite. E, como o tratamento durará aproximadamente 40 dias, e o Fluminense precisa contratar um terceiro goleiro, já que conta somente com Kléber e Fernando Henrique, o presidente do Tricolor optou por fazer o acordo com o Nova Iguaçu. "Ele fica de certa forma contratado filosoficamente. O Fluminense se dispôs a custear o seu tratamento e o Lugão não terá nenhum prejuízo financeiro. Ele não vai ficar desamparado", explicou Horcades. "Em troca do pagamento do tratamento, o Fluminense terá a prioridade em sua contratação quando ele estiver recuperado."