Flu desiste de Serginho para o ataque A diretoria do Fluminense anunciou nesta segunda-feira que desistiu da contratação do atacante Serginho. De acordo com os dirigentes tricolores, "não houve transparência" no negócio, por parte do Al-Ittihad, do Catar, que se recusava a liberar o atleta. Serginho já havia acertado seu contrato com o Tricolor e estava treinando nas Laranjeiras, esperando sua documentação. O atacante foi uma indicação do craque Romário. Ambos atuaram juntos no Al-Saad e se tornaram amigos. Quando retornou ao Fluminense, após três meses amargando a reserva no Catar, Romário conversou com a diretoria tricolor e indicou o companheiro.