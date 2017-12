Flu deve contratar lateral-esquerdo O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, confirmou que está interessado na contratação do lateral-esquerdo Vinícius, cujo passe pertence ao Sporting, de Lisboa, e está emprestado ao Standard de Liége, na Bélgica. O atleta seria contratado, por empréstimo, pelo período de um ano. Angione já se encontrou com o empresário de Vinícius e estão acertando os detalhes da negociação. Antes de ir para a Europa, o jogador atuou no Internacional-RS com o zagueiro Régis. "Ele é um grande atleta e também sabe chutar com a perna direita", disse Régis. O atacante Caio participou, nesta segunda-feira, de seu primeiro treinamento no Tricolor. O jogador disse estar motivado com o novo desafio e falou do sonho de voltar a atuar com a camisa da seleção brasileira. O julgamento do caso de doping do volante Roberto Brum está previsto para esta terça-feira. O jogador atuou dopado durante a partida pela oitava-de-final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no estádio Olímpico, no dia 2 de maio. A substância encontrada em sua urina é derivada do clostebol, considerada anabolizante. Na ocasião, o atleta alegou que usou uma pomada cicatrizante, que contém a substância, em sua coxa.