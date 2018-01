Flu deve dispensar Joel nesta quinta O técnico Joel Santana, do Fluminense, foi praticamente afastado do cargo após o jogo com o São Paulo, disputado nesta quarta-feira no Maracanã. No vestiário, o presidente do clube, David Fischel, disse que vai fazer mudanças no time nesta quinta-feira. Indagado se ele se referia aos jogadores, lembrou que não há mais como reforçar a equipe, deixando escapar que a mudança seria na comissão técnica. ?Ainda há tempo de se fazer alguma coisa", disse Fischel, numa referência a ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.