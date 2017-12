Flu deve ter Alex Oliveira contra Santos Romário voltou a brilhar. Mas foi apenas num jogo-treino com o São Cristóvão, realizado nas Laranjeiras. O Fluminense venceu por 5 a 0 e Romário marcou três gols, sendo dois deles de pênalti. O técnico Renato Gaúcho gostou da movimentação da equipe, ressaltando que os desfalques de Carlos Alberto e Rodolfo, a serviço da seleção sub-23, tiraram a força do time. Para o próximo jogo do Tricolor carioca, dia 23, contra o Santos, na Vila Belmiro, Renato Gaúcho deve levar a campo logo de início o meia Alex Oliveira, que estava fora de atividades havia meses por causa de contusão. No último jogo do Fluminense, em que venceu o Coritiba por 3 a 2, Alex teve a oportunidade de entrar no segundo tempo e fazer um gol.