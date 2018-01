Flu: diretoria arma lista de dispensa A diretoria do Fluminense iniciou nesta sexta-feira o processo de dispensa de jogadores. Os dirigentes não revelaram os nomes dos escolhidos, mas é certo a saída do goleiro Murilo, dos zagueiros Andrei e Válber, dos volantes Sidney e Fabinho e do meia Yan. "Já fizemos alguns contatos com os jogadores que não nos interessam mais, liberando-os para que possam procurar outros clubes", afirmou o vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha. Ele disse que o elenco estava "inchado", sendo necessária esta atitude. Ainda magoado com a decisão do atacante Roni de entrar na Justiça para exigir o pagamento dos salários atrasados, Penha voltou a reiterar que os jogadores insatisfeitos podem deixar o clube. "Não queremos atrapalhar a vida de ninguém."