Flu discute troca com o Santos O Fluminense está negociando com o Santos um troca-troca entre o atacante Roni e o zagueiro André Luís, que atuou pelo Tricolor na temporada passada. Caso o atleta retorne ao clube, o técnico Oswaldo de Oliveira poderá escalar no Torneio Rio-São Paulo o mesmo elenco do Campeonato Brasileiro de 2001. O Fluminense continua tentando a contratação do atacante Bismarck. Segundo o superintendente de Futebol, Paulo Angione, as negociações estão adiantadas e o clube poderá anunciar a contratação do novo reforço nos próximos dias. Os jogadores do Fluminense culparam o cansaço e o calor para a queda de rendimento do time no segundo tempo contra o Corinthians, na estréia do Torneio Rio-São Paulo, no empate por 1 a 1. O zagueiro César disse que vários atletas estavam contundidos durante a pré-temporada e que o clube paulista teve mais tempo de treinamento. A cirurgia realizada hoje no preparador-físico Fábio Mahseredjan, que tinha um tumor benigno no cérebro, foi bem sucedida e a previsão é a de que ele seja transferido amanhã do Centro de Tratamento Intensivo (C.T.I) para um quarto particular.