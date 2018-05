Flu dispensa vice e demissão de técnico pode ser cancelada

Não bastasse a fase ruim dentro de campo, o Fluminense vive uma quinta-feira de turbulência fora dele. Horas depois de o vice de futebol, Mario Bittencourt, anunciar a demissão do técnico Eduardo Baptista, o presidente do clube, Peter Siemsen, decidiu demitir o dirigente e suspender por 30 dias o diretor de futebol, Fernando Simone. Além disso, o presidente do clube convocou a imprensa para uma entrevista coletiva às 17h. Assim, é possível que a queda do treinador acabe não se confirmando.

Siemsen teria ficado irritado com a demissão de Baptista, ocorrida ainda no Espírito Santo – onde o Fluminense enfrentou o Botafogo na quarta-feira –, sem o aval do presidente. Oficialmente, o clube confirmou em seu site apenas a saída de Bittencourt e a suspensão de Simone. À TV Globo, Eduardo Baptista afirmou não ter sido comunicado oficialmente da demissão.

O treinador viajou do Espírito Santo direto para Paulínia, no interior do São Paulo, onde vive a família. Já o restante da delegação desembarcou no aeroporto Santos Dumont no início da tarde e demonstrou estar confusa com a situação.

“Ainda não falaram nada para a gente. Estamos esperando, Ninguém está falando nada, está todo mundo muito triste. Foram (derrotas em) dois clássicos. A gente fica mastigando esses resultados negativos que deixam a situação muito triste”, afirmou o capitão Fred.