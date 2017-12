Flu diz que ainda tem muito fôlego O Fluminense é o time da virada neste Campeonato Brasileiro. Já obteve 11 vitórias desta maneira no Nacional. Além disso, se especializou também em conquistar três pontos nos acréscimos das partidas. Haja saúde. Para o preparador físico do clube, Cristiano Nunes, o elenco ainda tem fôlego de sobra para disputar o título do Campeonato Brasileiro e o da Copa Sul-Americana. ?O Fluminense não vai deixar a desejar na parte física?, garantiu Cristiano Nunes, ao ser indagado se o maior adversário do clube no momento é a maratona de jogos até o início de dezembro. ?A equipe atuou dez vezes no mês de outubro e se manteve sempre regular. Não deixou de correr em nenhum instante?. O preparador físico, no entanto, fez um alerta: a rotina do Fluminense de buscar o resultado é cansativa e, ao mesmo tempo, preocupante. ?A gente pode não ter força para virar o marcador em uma determinada partida e, qualquer resultado adverso neste reta final, pode nos tirar o título do Brasileiro ou da Sul-Americana?. Sobre o segredo da boa forma física do elenco, Cristiano Nunes preferiu dividir com todos o mérito pelo bom desempenho do time a elogiar seu método de trabalho. ?Isso é fruto do esforço coletivo e do planejamento do clube. Durante esta temporada, o Fluminense nunca foi irregular na parte física. Está aí a receita do sucesso?. Ele destacou também que a boa qualidade técnica do elenco e o padrão tático bem definido da equipe o ajudaram a deixar o Fluminense ?voando? em campo. ?Devido à capacidade dos atletas, o time mantém mais a posse de bola, acerta um número maior de passes, o que evita o desgaste?, disse Cristiano Nunes, ressaltando que cada jogador sabe de cor e salteado sua função em campo e, por isso, não corre à toa. ?Ele só vai na boa e, com isso, poupa energia?. Assim como o técnico Abel Braga, o preparador físico tricolor também gosta de trabalhar o lado psicológico dos jogadores. ?A comissão técnica é adepta do bate-papo. A gente sempre os orienta a buscar o resultado até o último minuto, a se doar em campo e a tirar força nas horas mais difíceis?. Um dia após o Fluminense derrotar o Goiás, por 2 a 1, com um gol nos acréscimos, Abel Braga voltou a enaltecer a união do grupo. Ele lembrou que após a goleada sofrida para o Paraná, por 6 a 1, muitos duvidaram da capacidade da equipe tricolor. Mas, desde aquele confronto, já são oito rodadas sem perder no Brasileiro. Além disso, o clube carioca está a seis pontos do líder Corinthians, a seis jogos do fim do Nacional, e ainda acredita no título. A ordem, porém, é evitar a euforia e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. ?O Fluminense tem que fazer a sua parte. Não pode tropeçar?, declarou o treinador, que não contará com o atacante Leandro, suspenso, para a partida de domingo, contra o Figueirense, em São Januário.