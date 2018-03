Flu diz que pagará ex-funcionários O advogado do Fluminense, Marcus Donnici, disse hoje que nenhum dos membros da ex-comissão técnica do Tricolor carioca procurou o clube. "Eles sabem que estamos dispostos a pagá-los e mesmo assim não entraram em contato conosco", afirmou o dirigente. "Acho que não querem receber." O Fluminense publicou um anúncio em junho, num jornal carioca, comunicando que o técnico Oswaldo de Oliveira, o supervisor de Futebol, Paulo Angione, e os demais membros da ex-comissão técnica tricolor haviam abandonado o emprego. A intenção da diretoria tricolor era evitar um processo trabalhista na Justiça. "Foi celebrado um acordo verbal e eles não retornaram para sacramentar a rescisão contratual", disse Donnici. "Com isso, devem retornar ao Fluminense, porque ainda são funcionários do clube.