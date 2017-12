Flu e Americano começam a decisão O Fluminense começa neste domingo a disputa pelo título do Campeonato Estadual, no ano do centenário mas não será contra Flamengo, Vasco ou Botafogo e sim contra o Americano, às 17 horas, no Maracanã. A última vez em que um time pequeno chegou à decisão foi em 1985, quando o Bangu perdeu o título para o próprio Tricolor. O técnico Robertinho não pode escalar o atacante Agnaldo, expulso na vitória sobre o Bangu, por 1 a 0, pela semifinal. O substituto será Roni, que tem mais uma oportunidade no time titular. "Vai ser um jogo importante apesar de muitas pessoas menosprezarem a competição", afirmou o jogador. "É um título importante porque estamos no ano do centenário e vamos ficar marcados para sempre na história do clube." Robertinho tem uma dúvida na lateral esquerda. Ele não sabe se escala Júnior César ou improvisa o meia Roberto Brum, que já atuou na posição. O titular Rodolfo continua machucado. Já o meia Fernando Diniz retorna ao time, após a discussão que teve com o treinador, na semana passada.