Flu e Americano decidem vaga para final O Fluminense enfrenta neste sábado o Americano, pela semifinal da Taça Rio, o returno do Campeonato Carioca, sem poder contar, novamente, com o quarteto de reforços ilustres, contratados para dar um novo alento à equipe na temporada. Dos quatro jogadores renomados, somente Romário e Roger foram escalados pelo técnico Ricardo Gomes. Ramón está barrado e Edmundo, com dores musculares, deve continuar fora. O jogo vai começar às 16 horas, no Maracanã. Se houver empate, a disputa por uma vaga na final da Taça Rio vai ser decidida em cobranças de pênaltis. Vasco e Friburguense se enfrentam domingo, também no Maracanã, na outra semifinal. Dos 16 jogos do Fluminense em 2004, os quatro atletas mais badalados do clube só atuaram juntos por 45 minutos, durante o primeiro tempo da decisão da Taça Guanabara, com o Flamengo, partida na qual perderam por 3 a 2. O clima de falta de animosidade no clube por conta das mordomias de Romário chegou a se acirrar antes da chegada de Ricardo Gomes. O técnico tomou como primeira iniciativa enquadrar Romário, exigindo que ele comparecesse às Laranjeiras para treinar com o grupo e também a se concentrar nas vésperas das partidas. O veterano atacante entendeu o recado e vem cumprindo seu dever. Numa prova de que o amibiente melhorou, o meia Roger teve uma atitude bonita na quarta-feira, quando o Fluminense venceu o Juventude por 2 a 1, no Rio, pela Copa do Brasil. No momento em que o zagueiro Antônio Carlos marcou o primeiro gol do time, Roger segurou a mão de Romário e o levou para junto do grupo que comemorava o empate. Nesta sexta-feira, Roger foi alvo de brincadeiras após o treino da equipe e falou repetidas vezes sobre o gesto. ?Dou beijo, abraço, dou a mão, corro junto; faço tudo isso e mais dentro de campo para festejar uma vitória.? O Americano vem embalado por ter conquistado vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, no meio de semana, num empate com o Sport, no Recife. O técnico Eron Ferreira quer aproveitar os contra-ataques para alcançar a classificação para final da Taça Rio e ensaiou bastante durante a semana cobranças de falta da entrada da área.