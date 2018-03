Flu e Americano empatam na prévia da semi O Fluminense, com um time misto, empatou com o Americano, por 2 a 2, neste domingo à tarde no Estádio Guilherme da Silveira, em Bangu, e garantiu a primeira colocação do Grupo B da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A equipe de Campos precisava apenas do empate para se classificar. Agora, as duas equipes vão se enfrentar no sábado, no Maracanã, pela fase semifinal da Taça Rio. O jogo deste domingo, sem violência e reclamações, foi marcado pela péssima arbitragem de José Roberto de Souza, que distribuiu 13 cartões, sem nenhum critério. No primeiro tempo, o Americano foi melhor e abriu o placar aos 7 minutos, num chute de Flávio Santos de fora da área. O Fluminense demonstrava pouca disposição e não conseguia organizar nenhum ataque. O pequeno público que compareceu ao estádio do Bangu, na zona oeste da cidade, começou a vaiar o Tricolor com menos de 20 minutos de jogo. A rigor, a equipe só criou uma oportunidade nessa etapa, com um chute de Gil. O técnico Ricardo Gomes fez duas alterações para o segundo tempo. E as justificou de forma bastante objetiva. "Não foi para melhorar o time, não. Foi para evitar desfalques nas partidas decisivas, do jeito que o árbitro anda distribuindo cartões." Ele trocou Odvan por Tinoco e Marcão por Marciel. Os dois substituídos haviam recebido cartão amarelo. O Fluminense empatou aos 24 do segundo tempo, com o zagueiro Antônio Carlos, que concluiu uma jogada mal finalizada por Marcelo. Aos 32, Rondinelli, de falta, marcou para o Americano. O resultado parcial de 2 a 1 para o time Campos levaria Fluminense e Vasco a se enfrentarem numa das semifinais da Taça Rio. Mas o Tricolor conseguiu empatar novamente, aos 40 minutos, num chute forte de Alex. Com isso, os confrontos decisivos da Taça Rio serão Fluminense x Americano, sábado, e Vasco x Friburguense, no domingo. O campeão do segundo turno decidirá o título do Carioca com o Flamengo, vencedor da Taça Guanabara, que corresponde ao primeiro turno da competição.