Flu e Bota empatam; Americano lidera No clássico deste domingo, Fluminense e Botafogo praticamente ficaram desclassificados do campeonato carioca ao empatarem por 1 a 1 no Maracanã. Em Campos, o Americano ganhou por um a zero do Volta Redonda e se tornou líder do returno com 19 pontos. Com uma partida a menos, o Vasco está na segunda posição com 17 pontos enquanto o Fluminense e o Botafogo estão distantes na quarta e quinta posições - o Fluminense tem 15 pontos e o Botafogo tem 13. O Tricolor e o Alvinegro protagonizaram um jogo sem grandes emoções e de baixo nível técnico. Desde o início, o Fluminense pressionou o Botafogo buscando o único resultado que lhe interessava. A equipe, no entanto, tinha dificuldades para criar chances de gol por causa da má atuação de seus armadores. Conseguiu ameçar apenas em um chute de Roberto Brum para fora. No Botafogo, a melhor chance foi de Rodrigo mas ela a perdeu na frente do goleiro. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, Taílson surpreendeu com uma bela jogada. Aos 44 minutos, o jogador driblou César e chutou no ângulo. Assim, mesmo defensivo, o Alvinegro terminou em vantagem a primeira etapa. O panorama não mudou após o intervalo. O técnico Valdir Spinoza fez uma modificação nas laterais trocando Fernando Diniz por Flávio, o que deu uma nova alternativa de ataque ao tricolor. O Fluminense melhorou um pouco principalmente a partir da entrada de Alex. Criava oportunidades em tabelas de Magno Alves e Agnaldo. Do lado do Botafogo, o técnico Dé tornou a equipe ainda mais defensiva ao tirar a sua dupla de ataque. Acuado, o Alvinegro de limitava a tentar manter o placar. A impressão era de que o Botafogo tentava uma vitória no clássico para apagar a péssima campanha no carioca. O Fluminense mais uma vez se encaminhava para uma derrota em um clássico decisivo como vem se tornando rotina neste início de ano. O tricolor salvou-se graças à categoria de Ramon que tem sido, provavelmente, o cobrador de faltas mais eficiente do futebol brasileiro. Aos 38 minutos o meia bateu com perfeição falta sobre a barreira empatando a partida. Não havia mais tempo, no entanto, para a virada, o que praticamente eliminou o Fluminense. Ainda pela rodada do Carioca, o Cabofriense veceu o América por 3 a 2.