Flu e Bota só voltam a treinar amanhã Por causa do adiamento de suas partidas pela Copa do Brasil, anteriormente previstas para a quarta-feira de Cinzas, os jogadores de Fluminense e Botafogo só voltam aos treinos nesta terça-feira. No fim de semana, pelo Torneio Rio-São Paulo, o Tricolor enfrenta o Etti Jundiaí, em São Paulo, e o Alvinegro atua contra a Ponte Preta, em Campinas.