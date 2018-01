Flu e Botafogo fazem clássico decisivo Fluminense e Botafogo fazem o clássico desta rodada do returno do Campeonato Carioca, decisivo para manter as chances de ambas as equipes na luta pelo título, neste domingo, às 17h, no Maracanã. Quem perder estará fora da competição. Um empate elimina os dois times. Em sete partidas, o Fluminense conquistou 14 pontos e o Botafogo tem 12. São 5 pontos atrás do líder Vasco. A classificação para a próxima fase da Copa do Brasil deu novo ânimo aos jogadores do Fluminense. Apesar dos desfalques, o técnico Valdir Espinosa disse que o bom desempenho da equipe nos últimos jogos será mantido. O treinador pediu que os jogadores tenham atenção à marcação do time alvinegro. O meia Ramon, com dores no tornozelo esquerdo, fará um teste para saber se tem condições de atuar. Se ele não jogar, Yan será seu substituto. Para o lugar do zagueiro Régis, com uma contusão no joelho esquerdo, o treinador escalou Tinoco. Outra alteração na equipe será no meio-de-campo, pois o volante Marcão cumpre suspensão automática. Fernando Diniz e Jorginho disputam a vaga. No Botafogo, o técnico Dé também tem vários problemas para escalar a equipe. Além de ter dez jogadores contundidos, o treinador está sofrendo com a falta de atletas no elenco para substituí-los. A alternativa dele será apelar para a escalação de vários juniores. O zagueiro Váldson e o atacante Taílson ainda não foram confirmados na equipe, pois estão se recuperando de contusão. Por causa dos problemas, Dé não quis confirmar o time. Ele adiantou que deve fazer alterações táticas na equipe. Outros jogos da rodada: América x Cabofriense, às 15 horas, no Estádio Giulite Coutinho; Americano x Volta Redonda, às 17 horas, em Campos; e Olaria x Friburguense, às 16 horas, em Olaria.