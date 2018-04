Flu e Botafogo fazem clássico no Rio Fluminense e Botafogo fazem amanhã o primeiro clássico carioca no Torneio Rio-São Paulo, às 20h30, no Maracanã. Os dois times vêm de vitória e a partida vale a liderança da competição. O Tricolor goleou o América por 8 a 0 e o Alvinegro venceu o Palmeiras por 2 a 1. Além da disputa pelo primeiro lugar, o meia Roger e o atacante Dodô estão com quatro gols e brigam pela artilharia. Na última partida entre os dois times, o Fluminense ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2001. O Fluminense terá um desfalque importante para a partida. O lateral-esquerdo Paulo César está na seleção brasileira e será substituído pelo jovem Júnior César, que disputou a Copa São Paulo de Juniores. O time terá o retorno do meia Fernando Diniz, que estava machucado, e não atuou na vitória sobre o América. O técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, reclamou da mudança na data da partida que, a princípio, estava marcada para quinta-feira, mas por causa do jogo da seleção, foi antecipado para amanhã. O treinador do Botafogo, Abel Braga, também reclamou da antecipação da partida, dizendo que o clube tinha um planejamento que teve de ser alterado. O Botafogo, líder isolado do torneio, irá jogar com o time completo. Abel não tem nenhum problema para escalar a equipe e confia na dupla Alexandre-Dodô para obter a vitória. Os laterais Cicinho e Leonardo Inácio têm agradado ao treinador e a maioria das jogadas de ataque do Alvinegro tem partido dos dois.