Flu é campeão no ano do centenário No ano do seu centenário, o Fluminense sagrou-se campeão carioca, ao derrotar o Americano por 3 a 1, no Maracanã. O time das Laranjeiras vencera o primeiro jogo por 2 a 0. Após muitas confusões fora de campo, com batalhas judiciais, jogos adiados e partidas disputadas durante a Copa do Mundo, a competição, que foi apelidada de "Caixão 2002", terminou com o Tricolor ganhando seu 29º título estadual. Logo no primeiro minuto, o atacante Luciano Viana chutou e o goleiro Murilo defendeu com o peito, jogando a bola para escanteio. Aos 3 minutos, após contra-ataque do Fluminense, o atacante Magno Alves, livre, na meia-lua, chutou por cima do gol. Aos 13 minutos, Roni recebeu passe de Magno Alves, dentro da área, e chutou na saída do goleiro Braz, abrindo o placar. No segundo tempo, o Americano voltou pressionando, já que o resultado garantia o título para o Fluminense. O time de Campos dominava o meio-campo e, aos 12 minutos, Luciano Viana cobrou falta e a bola bateu na barreira tricolor. Na sobra, o atacante Washington chutou, empatando a partida. Após o empate, o Americano aumentou a pressão e o técnico Gaúcho fez três modificações na equipe, colocando mais atacantes. O time de Campos pressionava quando, aos 25 minutos, o lateral-direito Flávio chutou de longe, a bola quicou na pequena área e enganou Braz: 2 a 1. Aos 35 minutos, o meia Fernando Diniz cruzou e Magno Alves chutou de primeira, marcando o terceiro gol tricolor.