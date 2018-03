Flu e Coritiba ficam no 1 a 1 no Maracanã Fluminense e Coritiba empataram por 1 a 1, no Maracanã, hoje à tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Os destaques do jogo foram os goleiros Danrlei e Fernando. Ambos realizaram defesas importantes e evitaram que alguma das equipes conquistasse a vitória. Com o resultado, o time paranaense completou 29 anos sem vencer o Tricolor, no Rio, no Brasileiro. Sem se importar de estar atuando na casa do adversário, o Coritiba foi logo abrindo o placar. Aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o atacante Tuta tocar para o gol. O Fluminense respondeu com o meia Roger, principal jogador da equipe carioca e quem mais tentava acertar as jogadas. Ele cruzou para Romário, livre dentro da área. O craque tricolor, porém, pegou mal na bola, desperdiçando a oportunidade. Mas aos 17 o Fluminense conseguiu o empate. O meia Ramon aproveitou a desatenção do volante Pepo e tocou para Romário. Desta vez o atacante tricolor não errou. Mesmo batendo de canela ele tirou qualquer chance de defesa do goleiro Fernando. A partir daí, só deu Coritiba. Em dois ataques, o time paranaense quase marcou o segundo. Primeiro com Tuta e depois com Capixaba. Em ambos os lances, os atletas tentaram tocar por cobertura, mas Danrlei, atento, salvou. No segundo tempo, logo no primeiro ataque do Coritiba, Tuta quase marcou de cabeça. O Fluminense resolveu acordar no jogo e, por duas vezes, ficou próximo de desempatar a partida. Primeiro em cobrança de tiro livre indireto com Roger. Depois em cabeçada de Alessandro. Nas duas oportunidades, Fernando evitou o gol. O Coritiba passou, então, a dominar o jogo e desperdiçava muitas chances. Aristizábal, livre dentro da área, chegou a tocar para o gol, mas Danrlei fez boa defesa. Aos 36, porém, o árbitro Jamir Garcez deixou de assinalar pênalti em Roger. No ataque seguinte, o lateral-direito Leonardo Moura chutou rente a trave.