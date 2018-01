Flu e Friburguense ficam no empate O Fluminense empatou nesta quarta-feira com o Friburguense, por 1 a 1, no Estádio das Laranjeiras, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. Com o resultado, a equipe de Friburgo garantiu a classificação ao octogonal decisivo da competição. O Friburguense abriu o placar aos 13 minutos com o atacante Léo Guerra marcando de cabeça. O Fluminense chegou ao empate somente aos 33 minutos, quando o atacante Magno Alves chutou de fora da área, surpreendendo o goleiro Jeférson.