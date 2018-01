Flu é goleado pelo Juventude-MT Depois de estar vencendo, o Fluminense permitiu a virada do Juventude (MT) e foi goleado por 4 a 1, na noite desta quarta-feira em Cuiabá. A derrota obriga a equipe a vencer a segunda partida no Rio por uma diferença de no mínimo três gols para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. O tricolor, que atuou desfalcado, sentiu a ausência de seus titulares e cometeu vários erros defensivos. O fato de não conhecer o adversário fez com que o Fluminense, nos primeiros minutos da partida estudasse o Juventude (MT). Com dificuldades para finalizar suas jogadas ofensivas dentro da área da equipe mato-grossense, o tricolor arriscou chutes de longa distância. O campeão mato-grossense do ano passado, o Juventude além de dificultar a armação de jogadas do Fluminense, desperdiçou algumas oportunidades de gol. O único gol tricolor foi marcado pelo lateral esquerdo Paulo César em chute forte da entrada da área, aos 32 minutos. Em desvantagem no marcador, o Juventude voltou para o segundo tempo pressionando o Fluminense e, aos 26 minutos o atacante Jair, de cabeça empatou a partida. Em seguida, o atacante tricolor Agnaldo cabeceou uma bola na trave e, aos 20 minutos o meia Yan também acertou a bola na trave ao cobrar uma falta. A virada do Juventude aconteceu aos 23 minutos, depois que o lateral Dudé aproveitou um cruzamento e de cabeça marcou o gol. O Fluminense ainda tentou empatar a partida, mas as sucessivas idas ao ataque permitiu os contra ataques da equipe mato-grossense. O castigo para o tricolor aconteceu aos 43 e 45 minutos, com o atacante Moreno, que havia substituído Badico, marcando o terceiro e o quarto gols do Juventude encerrando o placar.