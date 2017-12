Flu e Juventude empatam em Caxias Mesmo perdendo por 1 a 0 e sem o meia Roger, expulso por agressão a Ânderson, o Fluminense conseguiu empatar com o Juventude aos 47 minutos do segundo tempo, na noite desta quarta-feira, em Caxias do Sul (RS), em jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Na decisão da vaga, quarta-feira que vem, no Rio de Janeiro, um empate de 0 a 0 já é suficiente para o time carioca avançar às quartas-de-final. Depois de dominar o primeiro tempo, exigindo duas grandes defesas do goleiro Murilo, o Juventude conseguiu seu gol no momento em que o Fluminense havia equilibrado o jogo. Num contra-ataque, Edmilson sofreu pênalti. Na cobrança, aos 35 minutos da segunda etapa, Emerson mostrou categoria e fez 1 a 0. O empate da equipe carioca saiu nos acréscimos, quando Magno Alves concluiu jogada de Caio. A nota triste do jogo aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o volante Camazzola chocou-se com Roger e fraturou o malar. Ele foi levado para o Hospital Medianeira, em Caxias, e deve ser operado nesta quinta-feira. Com isso, ficará cerca de 30 dias afastado do futebol.