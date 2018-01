Flu é recebido com festa em Cabo Frio O técnico do Fluminense, Abel Braga, viajou com a equipe hoje para Cabo Frio com o objetivo ter tranqüilidade para se preparar à partida decisiva do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no domingo, no Maracanã. Mas, ao chegar na cidade, o time foi recebido com festa pelos torcedores locais, que compareceram em elevado número ao primeiro treino no estádio Alair Corrêa, o Correão. Apesar do entusiasmo da torcida, em sua maioria crianças, o lateral-direito Gabriel, um dos destaques do Fluminense, disse ter gostado do assédio. Contou que o "carinho" dos torcedores é importante nesse momento e não deve ser desprezado. "É muito bom sentir esse carinho, a alegria e a força que eles passam para a gente", afirmou Gabriel. Em seguida, comentou como o elenco está "encarando" a partida de domingo, já que o time precisa vencer por pelo menos 1 a 0 para levar a decisão para a disputa por pênaltis. "É o nosso jogo da vida. Daremos a vida em campo para conquistarmos o título." Hoje, a diretoria do Fluminense, que tem o mando de campo, optou por colocar a venda um total de 64.500 ingressos. Para Volta Redonda serão destinadas um total de 15 mil arquibancadas, que serão vendidas no estádio local, o Raulino de Oliveira.