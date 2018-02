Flu: Edmundo e Tinoco brigam em treino Um desentendimento entre o atacante Edmundo e o zagueiro Tinoco, do Fluminense, tumultuou nesta quinta-feira o ambiente nas Laranjeiras. Durante o treino pela manhã, os dois jogadores trocaram empurrões, após disputarem uma bola no final do coletivo. O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, minimizou o episódio e atribuiu o incidente "ao excesso de vontade" dos jogadores. O treinador, inclusive, disse que tudo já foi superado e não passou de situação de treinamento. "Isso tudo foi excesso de vontade e pressão pela vitória. Aconteceu o problema e a gente já resolveu", disse Gama. "Não devemos valorizar o que ocorreu, mas sim esquecer." Edmundo saiu do treino sem falar com os jornalistas. Já Tinoco, por meio de sua assessoria de imprensa, informou ter conversado com o atacante e resolvido o mal-entendido.