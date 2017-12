Flu elege amanhã seu novo presidente O Fluminense vai conhecer nesta quinta-feira o seu novo presidente, para o triênio 2005/06/07. Cerca de 1.500 sócios, maiores de 16 anos, integrantes do quadro social há pelo menos um ano de forma ininterrupta e em dia com as mensalidades, devem comparecer às Laranjeiras, sede do clube, das 9 às 21 horas, para escolher um dos quatro candidatos ao pleito. O cardiologista Roberto Horcades, representante da situação, o economista Augusto Ramos e os empresários Paulo Mozart e José de Sousa e Silva concorrem ao cargo, atualmente ocupado por David Fischel. O maior desafio dos candidatos é o de tentar reconduzir o Fluminense ao caminho dos títulos no futebol e nos esportes olímpicos, além de tentar amortizar a enorme dívida do clube: gira em torno de R$ 120 milhões. "A dívida me amedronta, mas o que me amedronta mais é o caos administrativo em que está hoje. Precisamos ganhar credibilidade no mercado para lidar com isso", declarou Paulo Mozart, que, por ser aposentado, prometeu "respirar o clube 24 horas por dia". José de Souza e Silva disse não aceitar a falta de títulos do Fluminense nos últimos anos. Ele quer montar um time bom e citou até possíveis contratações. "Quero trazer três jogadores consagrados. Sorín, Luís Fabiano e Washington são ótimos nomes", afirmou o candidato, que quer levar o futebol profissional para treinar em Xerém, no interior do Estado, junto com as categorias de base. Augusto Ramos já se adiantou e anunciou a contratação do técnico Renê Simões caso seja eleito nesta quinta-feira. E prometeu correr atrás de reforços. Pedrinho, do Palmeiras, seria um deles. "Quero uma administração de primeiro mundo", avisou. Roberto Horcades considera-se muito identificado com o Fluminense. Ele nasceu no bairro das Laranjeiras e há 50 anos é sócio do clube. Para o candidato, o time precisa de mais dois reforços para mesclar com a garotada das categorias de base. O perfil do treinador parece se encaixar com Alexandre Gama, atual comandante: com pouca idade e muita vontade de trabalhar. ?David Fischel recuperou a auto-estima do Fluminense, não há como retroceder. Temos que pensar apenas em progredir ainda mais", defendeu o candidato da situação.