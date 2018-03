Flu embalado para encarar o Coritiba No embalo da classificação à semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense tenta se manter neste sábado contra o Coritiba, às 18h10, no Estádio da Cidadania, na liderança do Campeonato Brasileiro. Caso isso ocorra, o clube das Laranjeiras alcançará uma marca inédita de somar 15 pontos nas cinco primeiras rodadas do Nacional. O desafio é maior neste momento por causa do cansaço do elenco pela maratona de jogos. A seu estilo, o técnico Abel Braga criticou o calendário e afirmou que ninguém agüenta tantas viagens. ?Eu mesmo, que não entro em campo, estou morto?, declarou. Pelo discurso do atacante Leandro, Abel Braga pode ficar mais tranqüilo. O jogador disse que a hora não é de poupar ninguém e que o Fluminense vai se superar em campo. ?Temos um grupo jovem e bem preparado. Todos darão conta do recado e a qualidade será mantida?, afirmou. O único desfalque é o meia Diego, que fez contra o Treze, na quarta-feira, seu último jogo vestindo a camisa tricolor. Em uma conversa com Abel Braga, comunicou sua transferência ao futebol europeu em julho e, alegando problemas emocionais, pediu dispensa. Ele se apresenta segunda-feira à Seleção Brasileira Sub-20, onde disputa o Mundial da categoria, na Holanda. Preto Casagrande vai substituí-lo. O presidente do Fluminense, Roberto Horcades, informou que mais um jogador prata da casa deixará o clube no meio da temporada. Embora não tenha divulgado o nome, o dirigente se referia ao zagueiro Antônio Carlos, que tem proposta do futebol francês. Em compensação, prometeu contratar um zagueiro, um meia e um atacante. ?Dois jogadores, inclusive, estão praticamente certos com o Fluminense, mas não vou dar mais detalhes?, disse o presidente tricolor, confiante em uma boa exibição da equipe contra o Coritiba.