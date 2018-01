Flu enfrenta o Botafogo desfalcado O técnico Valdir Espinosa tem vários problemas para escalar a equipe que enfrenta o Botafogo neste domingo, na partida decisiva do returno do Campeonato Carioca. Uma derrota ou um empate praticamente tornam nulas as chances de o Tricolor conquistar esta etapa. Com uma contusão no joelho esquerdo, o zagueiro Régis será substituído por Tinoco. A expectativa na equipe é para a recuperação do meia Ramon, com dores no tornozelo esquerdo. Segundo o médico do Fluminense, Luís Gallo, o jogador foi poupado dos treinamentos de hoje para não agravar o problema. "Para liberá-lo, vou fazer uma reavaliação para ver se a dor regrediu", disse. Se Ramon não atuar, Yan deve substituí-lo. Além de Régis, Espinosa não pode escalar o meia Viveros, que está na seleção colombiana. Em seu lugar entra Roberto Brum. O volante Marcão cumpre suspensão automática. Fernando Diniz e Jorginho disputam a vaga no meio-de-campo tricolor. Flu enfrenta o Botafogo desfalcado