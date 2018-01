Flu enfrenta Sampaio no Maranhão O Fluminense estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Maranhão, com o objetivo de se recuperar da derrota para o São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo, no domingo. Uma vitória por dois gols de diferença evitará a partida de volta, no Rio e o técnico Oswaldo de Oliveira alertou os jogadores sobre esta possibilidade, mas frisou que o mais importante será a vitória. O treinador não pode escalar o lateral-esquerdo Paulo César, que está na seleção brasileira, e o meia Fernando Diniz, com dores musculares na coxa esquerda. Oswaldo optou pelo lateral Júnior César e Fábio Melo para o meio-de-campo, que pela primeira vez começa como titular. "Meu contrato vai até o meio do ano. Preciso aproveitar cada oportunidade para mostrar serviço. Só assim o empréstimo será prorrogado até o fim do ano", disse Fábio Mello, que teve seu passe emprestado pelo São Paulo. O jogador entrou no segundo tempo da última partida contra o Tricolor paulista e marcou o primeiro gol do Fluminense. Os zagueiros César e Régis completam hoje 100 jogos com a camisa do Tricolor. "É o ano do centenário, agora só falta um título", festejou Régis. Já César disse que a marca remete aos tempos de infância. "Eu era torcedor de arquibancada, ia a todos os jogos. Em 1995, não esqueço o gol de barriga do Renato Gaúcho, na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo."