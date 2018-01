Flu entra em campo com obrigação de vencer Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa vencer o Atlético-MG às 18h, no Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos, para tentar ultrapassar o Juventude ou o Fortaleza e, assim, deixar a incômoda posição. Uma derrota pode agravar ainda mais a crise que se instalou nas Laranjeiras. A má campanha, inclusive, obrigou a diretoria a novamente levar seu jogo em casa para fora do Maracanã. Para dificultar a tarefa do Fluminense, o Atlético está brigando por uma vaga na Taça Libertadores da América de 2004 e vai querer a vitória de qualquer maneira. E há um detalhes a mais. No último confronto entre as equipes, o Tricolor eliminou o time mineiro da Copa Sul-Americana, dentro do Mineirão, vencendo por 2 a 0. O alento do Fluminense reside no fato de que o Atlético não consegue vencer fora de casa há cinco meses. Só que a equipe carioca também passa por um momento ruim. Sem o atacante Romário machucado, e os zagueiros Rodolfo e Zé Carlos, suspensos, o técnico Joel Santana deve escalar Antônio Carlos na zaga e Joãozinho no ataque. Além deles, o meia Diego sente dores no joelho direito e pode ser vetado pelos médicos. Caso não tenha condições, Marciel e Zada disputam a vaga. Outro que está fora é o goleiro Kléber, com estiramento na coxa esquerda. Fernando Henrique será o substituto.