Flu espera 30 mil na reestréia de Romário Pelo menos 30 mil pessoas são aguardadas no Maracanã a fim de prestigiar a reestréia de Romário no Fluminense, após uma passagem de três meses pelo Catar. O Tricolor carioca enfrenta o Goiás, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. "Sinto um friozinho na barriga por voltar ao Rio, ao Maracanã, e ver essa torcida elegante do Fluminense", disse Romário, de 37 anos. O Goiás é o lanterninha da competição, enquanto o Tricolor ocupa a 12ª posição, a melhor entre os cariocas no Brasileiro. Romário vai fazer companhia a Sorato, de 34 anos, no ataque e já avisou que não está bem fisicamente. "Neste aspecto, estou em desvantagem com relação ao restante do grupo." Ele afirmou, no entanto, que conseguirá superar o problema com a seqüência de jogos e treinos. Para Sorato, o ataque de "71 anos" não vai pesar no desempenho do time. Ele considera fácil atuar ao lado do veterano artilheiro. "Com o Romário mais à frente, terei liberdade de voltar para buscar as jogadas, o que gosto de fazer", declarou. Para Renato Gaúcho, a entrada de Romário dará mais ânimo à torcida e à equipe, além de servir como, no mínimo, alerta ao adversário. "Todo zagueiro tem medo da presença do Romário." O técnico pediu o incentivo do público, além de paciência, lembrando que falta ritmo de jogo ao artilheiro. Antes de seguir para o Catar, Romário defendia o Fluminense. Sua transferência lhe rendeu US$ 1,5 milhão. Mas ele se desentendeu com o técnico de sua equipe e jogou poucas vezes pelo Al-Saad.