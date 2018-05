Flu espera acertar renovação com Cuca até domingo

"Espero em breve ter tudo acertado com o Cuca e seus auxiliares, estamos apenas trabalhando nos detalhes finais para mantê-lo no clube por mais um ano", explicou Tenório, que também confirmou a permanência do preparador físico Ronaldo Torres. O dirigente tenta ainda acertar a renovação do lateral Mariano, um dos destaques do time no Brasileirão.

Cuca conseguiu salvar o time da queda para a Segunda Divisão depois de uma campanha sofrível do Fluminense no primeiro turno. A equipe permaneceu na lanterna por rodadas seguidas, mas se restabeleceu na reta final e escapou da degola. De quebra, o técnico levou os cariocas à final da Copa Sul-Americana. O título ficou com a LDU, do Equador.

O treinador reassumirá o grupo no dia 4 de janeiro, quando os jogadores começarão a pré-temporada em Vitória, no Espírito Santo. A equipe ficará no Estado vizinho até a véspera da estreia no Campeonato Carioca, dia 17, contra o Americano, na cidade de Campos.