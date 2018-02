Flu espera Esportivo para dar o bote Embalado pela goleada sobre o Botafogo no Campeonato Carioca, no domingo, o Fluminense decide uma vaga às oitavas-de-final da Copa do Brasil contra o Esportivo-RS, nesta , às 20h30, no Maracanã. E, por estar assegurado na próxima fase se perder por até 1 a 0, pois venceu o jogo de ida por 2 a 1, o técnico tricolor Abel Braga pediu atenção redobrada à equipe. "Se perguntar a qualquer analista, eles dirão que o Fluminense passa, porque vencemos o jogo de ida e dois gols dá tranqüilidade. Mas não é assim", destacou Braga. "O adversário precisará sair para o jogo e isso pode facilitar. Agora, se não saírem, acaba em 0 a 0 e me classifico." Apesar do bom ambiente nas Laranjeiras, Braga teve dois problemas para escalar o time, porque o volante Diego e o atacante Rodrigo Tiuí estão sentindo dores musculares na coxa esquerda. Para substituí-los, o treinador optou por Maicon no meio-de-campo e Alex no ataque. "O importante é vencer, porque não entramos para empatar ou perder. Vamos jogar na medida certa", destacou Alex. O atleta também não escondeu sua preocupação com o condicionamento físico, já que ficou se recuperando de uma contusão muscular por 25 dias. "Tenho uma preocupação grande com meu fôlego, sou jogador de velocidade e isso atrapalha um pouco. Mas, o Abel (Braga, técnico) pediu para eu dar o máximo enquanto agüentar."